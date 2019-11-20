Soğuk Çeşme’de konaklar otel oldu

Aralarında tarihi Yeşil Ev’in de olduğu tarihi Soğuk Çeşme Sokağı’ndaki konakların işletim hakkını Turing’den devralan Dorak Holding, otel zinciri Hilton ile iş birliğine giderek tesisi Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton markası ile hizmete açtı.

Otelin açılışına, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Başkan Yardımcısı Ahmet Kaplan Tan ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Pilav, Hilton Avrupa Mimarlık ve İnşaat Proje Yöneticisi Cihan Yıldırım, Hilton Kıdemli Yöneticisi Fabienne Salet ile Otel Genel Müdürü Melis Okay ve tüm çalışanlar katıldı.

Toplam 78 oda var

Yeşil Ev ve 12 konaktan oluşan toplam 78 odalı tesis, fine dining restoranı olarak hizmet veren 1500 yıllık su sarnıcı ve tarihi sütunlarla çevrili SPA’sıyla dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dorak Holding tarafından yeni bir çehreye büründürülen ve değerli kültür mirasını korumak için özenle hazırlanan proje kapsamında, toplam 9 bin metrekarelik alan yeniden İstanbul’a kazandırılmış oldu. Dünya standartlarının üzerinde bir hizmet kalitesi ile misafirlerini ağırlayacak olan Hagia Sofia Mansions Curio Collection By Hilton, konuklarına Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’na komşuluk etme imkanı veriyor.