BİST98.780-0,87EURO6,44-0,01USD5,84-0,58ALTIN280,29-1,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSompo Sigorta’dan iklim sigortası geldi
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sompo Sigorta’dan iklim sigortası geldi

    Sompo Sigorta, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları koruma altına alan ‘İklim Sigortası’nı hizmete sundu.

    Sompo Sigorta’dan iklim sigortası geldi

    Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Sahip olduğumuz çevik ve yenilikçi yaklaşım, kurumsal ve sosyal sorumluluk alanında da, hızla ürün geliştirmemize olanak sağlıyor” dedi.

    Şirket, çevre bilinciyle bu yılın başında küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, bu konudaki toplumsal farkındalık ve ardından davranışa dönüştürmek amacıyla ‘Yerküreye Saygı’ kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

    Kişto köyü terörden arındırıldıBarış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

    Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

    Sıradaki Haber