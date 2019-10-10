10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sompo Sigorta’dan iklim sigortası geldi
Sompo Sigorta, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları koruma altına alan ‘İklim Sigortası’nı hizmete sundu.
Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Sahip olduğumuz çevik ve yenilikçi yaklaşım, kurumsal ve sosyal sorumluluk alanında da, hızla ürün geliştirmemize olanak sağlıyor” dedi.
Şirket, çevre bilinciyle bu yılın başında küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, bu konudaki toplumsal farkındalık ve ardından davranışa dönüştürmek amacıyla ‘Yerküreye Saygı’ kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.