Sompo Sigorta’dan iklim sigortası geldi

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Sahip olduğumuz çevik ve yenilikçi yaklaşım, kurumsal ve sosyal sorumluluk alanında da, hızla ürün geliştirmemize olanak sağlıyor” dedi.



Şirket, çevre bilinciyle bu yılın başında küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, bu konudaki toplumsal farkındalık ve ardından davranışa dönüştürmek amacıyla ‘Yerküreye Saygı’ kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.