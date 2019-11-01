Sompo’da Türkiye 1 numara

Dalaş, “Sompo Sigorta Türkiye olarak; gerek bileşik rasyo dediğimiz teknik marj, gerekse operasyonel verimlilik açısından Sompo Grubu içerisinde Türkiye olarak birinci sırada yer alıyoruz” dedi.

Sompo Japon Sigorta’nın Sompo’nun faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında gerek bileşik rasyo, gerekse operasyonel verimlilik açısından birinci sırada yer alıyor.

Sompo Sigorta, Türkiye’de, 2019’da kaskoda da en fazla büyüyen şirket oldu. Eylül ayı itibarıyla poliçe adedini bir önceki yıla oranla yüzde 26 artıran Sompo Sigorta kaskoda poliçe adedinde sektör liderliğini elinde tutuyor.

Şirket 2019 Ağustos ayı sonunda prim üretiminde yüzde 58’lik büyüme kaydetti.