01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sompo’da Türkiye 1 numara
Sompo Perakende Platformu ve Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, Sompo Perakende Platformu CEO Yardımcısı Katsuyuki Tajiri ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek’in katıldığı basın toplantısında şirket ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Dalaş, “Sompo Sigorta Türkiye olarak; gerek bileşik rasyo dediğimiz teknik marj, gerekse operasyonel verimlilik açısından Sompo Grubu içerisinde Türkiye olarak birinci sırada yer alıyoruz” dedi.
Sompo Japon Sigorta’nın Sompo’nun faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında gerek bileşik rasyo, gerekse operasyonel verimlilik açısından birinci sırada yer alıyor.
Sompo Sigorta, Türkiye’de, 2019’da kaskoda da en fazla büyüyen şirket oldu. Eylül ayı itibarıyla poliçe adedini bir önceki yıla oranla yüzde 26 artıran Sompo Sigorta kaskoda poliçe adedinde sektör liderliğini elinde tutuyor.
Şirket 2019 Ağustos ayı sonunda prim üretiminde yüzde 58’lik büyüme kaydetti.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.