Son bileti Almanlara kesti!

Türkiye’de 93 yıldır faaliyet gösteren otobüs firması Kâmil Koç, Almanya merkezli FlixMobility GMBH ile Actera Partners’a devrediliyor. Kâmil Koç’un devralınması için yapılan başvuru Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer aldı.

FlixMobility, FlixBus ve FlixTrain markaları aracılığıyla rahat, uygun seyahat için alternatifler sunan bir girişim.

FlixBus’ın teknolojisi, Türkiye’deki otobüs yolcularıyla buluşurken, Kamil Koç ülke genelindeki faaliyetlerini büyütmeye devam edecek. Anlaşmanın ilgili kurumların onayına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

30 milyon yolcu

Kâmil Koç’un seferleri, Avrupa ve ABD’de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline gelecek. Entegrasyon sürecinden sonra Türkiye’deki seyahat eden yolcular, bilet satın almak, sefer saatine 15 dakika kala iptal işlemini gerçekleştirmek gibi hizmetleri FlixBus mobil uygulamasından alabilecek.

Kâmil Koç ile Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacaklarını ifade eden FlixMobility Kurucusu ve CEO’su Jochen Engert, “Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız” dedi.

67 il, 271 ilçe ve 861 bilet satış noktasıyla hizmet veren Kâmil Koç’un yaklaşık bin 100 araçlık filosu bulunuyor. Son 8 yılda yolcu sayısını yüzde 134 oranında artırarak 2015 yılında 17 milyon yolcuya hizmet sağlayan şirket, 2020 büyüme vizyonu olarak ortalama bin 800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor.

‘Un değil ün peşindeyim’

Markaya ismini veren Kâmil Koç, 1901 Bilecik doğumlu. Askere gidinceye kadar kardeşleriyle birlikte çiftçilik yapan Kâmil Koç, askerden döndüğünde o yılın mahsul parasıyla Fiat şase alıyor, üstünü ahşap ve tente kaplatarak yolcu taşımacılığına başlıyor. Kâmil Koç, Ereğli Kömür İşletmelerine maden direği sevkiyatı ile İzmit Kâğıt Fabrikası’na, Bartın’dan tomruk sevkiyatını sürdürmesine rağmen ‘Un değil ün peşindeyim’ diyerek karayoluyla yolcu taşımacılığına yoğunlaştı ve marka oldu.

‘Sektör iyi gidiyor’

Kâmil Koç’un Türkiye’de hizmet veren büyük otobüs firmalarından biri olduğunu dile getiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, firmanın yoğunlukla Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine taşımacılık yaptığını söyledi. Otobüs taşımacılığında sektörün iyi gittiğini söyleyen Özcan, İstanbul Havalimanı’nın açılması nedeniyle bir alışma sürecinin başladığını ve bu nedenle karayolu yolcularının arttığını kaydetti.

Kilometre taşları

1926 - Türkiye’nin ilk otobüs firması.

1933 - Bursa-Ankara arası yolcu taşımaya başladı.

1949 - İstanbul - Ankara hattını hizmete açtı.

1965 - Host ve hosteslerle ikrama başladı.

1978 - Otobüslerinde kargo taşımacılığını başlattı.

1987 - Otobüslerde paket kahvaltı uygulamasını başlattı.

1988 - Karayolunda bagaj sigortasını başlattı.

1992 - Otogar sisteminde yolcu biletlerine ve listelerine yolcu ismi yazdırmaya başlattı.

1995 - Bursa-Ankara-İstanbul hatlarında non-stop sefer uygulamasını başlattı.

2005 - İletişim araçlarına 220 Volt güç kaynaklı şarj olanağı sundu.

2009 - TCDD ile tren-otobüs bağlantılı kombine taşımacılık yapmaya başladı.

2009 - Kiosk üzerinden bilet satmaya başladı.

2011 - Akıllı telefonlar üzerinden bilet satışı yapmaya başladı.