BİST97.0021,14EURO6,470,26USD5,840,52ALTIN289,420,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSon dakika... ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor
    29.08.2019 - 17:30

    Son dakika... ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

    Son dakika... ABD Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

    Ayrıntılar geliyor...

    4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlginç görüntü! Aynı kişiye 2 kez çarptı

    İlginç görüntü! Aynı kişiye 2 kez çarptı

    Yer: Kayseri! Dünya literatürüne girdi

    Yer: Kayseri! Dünya literatürüne girdi

    30 Ağustos'ta noterler açık mı?

    30 Ağustos'ta noterler açık mı?

    Dehşet anlarını anlattı: Çocuğumun üzerine kapandım, kurşun elime girdi!

    Dehşet anlarını anlattı: Çocuğumun üzerine kapandım, kurşun elime girdi!

    Sıradaki Haber