03.01.2020 - 07:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika… ABD vurdu! Petrol fiyatları arttı...
Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Saldırı sonrası küresel petrol fiyatlarında yüzde 4 artış yaşandı.
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün üst düzey isimlerinden Ebu Mehdi El-Mühendis'i hava saldırısıyla öldürülmesi sonucu küresel petrol fiyatlarında yüzde 4 artış yaşandı.
66 dolar seviyesinde hareket eden brent petrol, yaşanan olay sonrası yüzde 4 artış yaşadı ve 69 doları gördü.
Petrol şu dakikalarda 68 dolar seviyesinde.