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    HaberlerEkonomiSon dakika: Araç sahipleri dikkat! GİB'den uyarı geldi
    05.09.2019 - 16:00| AA

    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! GİB'den uyarı geldi

     Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu.

    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! GİB'den uyarı geldi

    Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi. 

    Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

    Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor. 

    GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor.

    Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyo

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