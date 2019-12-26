Son dakika... Asgari ücrete Cem Kılıç'tan flaş yorum

Milliyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücretin hemen açıklanmasının ardından milliyet.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Kılıç yaptığı değerlendirmede, "Kamuoyunun da bildiği gibi 2.578 lirayı DİSK, HAK-İŞ bu rakamı sınır olarak aldılar. Bugün asgari ücretin bu rakamın altında kalacağı belliydi. Asgari ücret bütün parametrelerde yüzde 15 düzeyinde artış gösterecek" dedi.



Cem Kılıç, Türk-İş'in toplantıdan ayrılmasına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Türk-İş önceden bu tavrını belirlemişti. Genel kurullarında da asgari ücreti 2.578 olarak belirlediklerini ve bu rakamın altına düşmeyeceklerini söyledikleri için toplantıya da katılmadı."

Yüzde 15'e denk gelen bir artış olduğunu ve bunun da ilk planda enflasyonun üzerinde görüldüğünü açıklayan Cem Kılıç, "Çalışanlar için bu rakam yeterli bulunmayabilir. Özellikle enflasyon dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın jestine karşılık geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bekar çalışanların işverene maliyetlerinin 3.458 lira olduğunu söyleyen Cem Kılıç, "Son bir haftadır asgari ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledim. Asgari ücret desteğinin devam etmesi bir başarı" dedi.