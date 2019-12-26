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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Asgari ücrete Cem Kılıç'tan flaş yorum
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    26.12.2019 - 17:56 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Son dakika... Asgari ücrete Cem Kılıç'tan flaş yorum

    Son dakika gelen bilgilere göre; asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Milliyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücretin hemen açıklanmasının ardından milliyet.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Kılıç yaptığı değerlendirmede, "Kamuoyunun da bildiği gibi 2.578 lirayı DİSK, HAK-İŞ bu rakamı sınır olarak aldılar. Bugün asgari ücretin bu rakamın altında kalacağı belliydi. Asgari ücret bütün parametrelerde yüzde 15 düzeyinde artış gösterecek" dedi.

    Son dakika... Asgari ücrete Cem Kılıç'tan flaş yorum

    Milliyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücretin hemen açıklanmasının ardından milliyet.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Kılıç yaptığı değerlendirmede, "Kamuoyunun da bildiği gibi 2.578 lirayı DİSK, HAK-İŞ bu rakamı sınır olarak aldılar. Bugün asgari ücretin bu rakamın altında kalacağı belliydi. Asgari ücret bütün parametrelerde yüzde 15 düzeyinde artış gösterecek" dedi.

    Cem Kılıç, Türk-İş'in toplantıdan ayrılmasına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Türk-İş önceden bu tavrını belirlemişti. Genel kurullarında da asgari ücreti 2.578 olarak belirlediklerini ve bu rakamın altına düşmeyeceklerini söyledikleri için toplantıya da katılmadı."

    Yüzde 15'e denk gelen bir artış olduğunu ve bunun da ilk planda enflasyonun üzerinde görüldüğünü açıklayan Cem Kılıç, "Çalışanlar için bu rakam yeterli bulunmayabilir. Özellikle enflasyon dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın jestine karşılık geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

    Bekar çalışanların işverene maliyetlerinin 3.458 lira olduğunu söyleyen Cem Kılıç, "Son bir haftadır asgari ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledim. Asgari ücret desteğinin devam etmesi bir başarı" dedi.

    Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli olduAsgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.
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