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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Atlas Global cumartesi günü uçuşlara başlayacak
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    16.12.2019 - 19:55 | | AA

    Son dakika | Atlas Global cumartesi günü uçuşlara başlayacak

    Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

    Son dakika | Atlas Global cumartesi günü uçuşlara başlayacak

    Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

    26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

    Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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