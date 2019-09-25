25.09.2019 - 11:08 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! O sitelere ceza geliyor...
Sağlık Bakanı Koca "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi." dedi.
Bakan Koca, "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi." ifadelerini kullandı.
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