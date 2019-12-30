30.12.2019 - 14:30 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Ocak ayında...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. Bu programın çağrısına ocak ayında çıkacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.