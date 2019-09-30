Son dakika: Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi başarılı bir şekilde uyguladık.

Bu yılki programın ana temasına 'değişim başlıyor' dedik. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.

Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Cumhuriyet rekoru kırdık

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Cari fazlada Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık.

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi.

Kur saldırılarını başarıyla engelledik. Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük.

Vergi indirimleriyle yumuşak inişi sağladık.

Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.

Enflasyon beklentileri

Temel mücadele eylemlerimizin başında yine enflasyon gelecek. Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor.

Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6, 2022 hedefi yüzde 4,9.

Para ve maliye politikalarında eşgüdümü hedefliyoruz.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız. Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak.

Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.

Cari denge beklentisi

2019'da cari denge/gsyh beklentisi %0,1, 2020 cari denge/gsyh beklentisi -%1,2, 2021 cari denge/gsyh beklentisi -%0,8, 2022 cari denge/gsyh beklentisi %0,0.

İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.

Lojistik master planı hazırlanacak.

Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz

2019 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,9, 2020 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,9, 2021 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %2,5, 2022 merkezi yönetim bütçe açığı/gsyh beklentisi %1,5.

Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz. Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.

Büyüme hedefi

Büyüme hedefi 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5,0. Büyüme hedeflerinin biraz uzağında kalacağız.

Ölçülü, sektör odaklı kredi politikası uygulayacağız.

Şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemeler revize edilecek.

Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımları görüyoruz. İmalat sanayi sektörleri öncelikli alanlarımız olacak.

Cari açığın düşmesine katkı veren projeleri öncelikli teşvik edeceğiz.

Büyüme ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık, yüzde 5'lik büyümeyle fiyat artışına da neden olmayacağız.

Kritik sektörlerin canlandırılmasını sağlayacağız. İstihdam teşviklerinde revizyon yapılacak.

İşsizlik rakamları

2019'da işsizlik tahmini %12,9, 2020'de işsizlik tahmini %11,8, 2021'de işsizlik tahmini %10,6, 2022'de işsizlik tahmini %9,8.

Dolarizasyonun azaltılması sağlanacak.

Halka açılmaya kolaylık sağlanması önemli planlarımız arasında yer alıyor.

Sermaye piyasaları derinleştirilecek. Bankaların aktif kaliteleri için 2020 yeni bir başlangıç olacak.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

İstanbul finans merkezini 2021 yılı sonuna doğru devreye alacağız.