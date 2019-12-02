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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalar
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    02.12.2019 - 11:45 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalar

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalar

    Albayrak, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. 

    Çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini belirten Albayrak, dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti.

    Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.  

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