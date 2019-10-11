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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması
    11.10.2019 - 13:40 |

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik.

    İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."

    Son dakika: Bakan Albayraktan cari denge açıklaması

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