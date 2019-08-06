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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
    06.08.2019 - 11:58

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük faizli konut kredilerine gelen rekor talep hakkında değerlendirmede bulundu.

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

    "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."

    Son dakika: Bakan Albayraktan faiz indirimi açıklaması

    Son dakika: Bakan Albayraktan faiz indirimi açıklaması

     

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