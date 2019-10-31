BİST99.0840,40EURO6,380,37USD5,710,16ALTIN276,440,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSon dakika| Bakan Albayrak'tan indirim müjdesi! Kamu bankaları harekete geçti
    31.10.2019 - 11:07 |

    Son dakika| Bakan Albayrak'tan indirim müjdesi! Kamu bankaları harekete geçti

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankasının bugün istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi. Albayrak'ın açıklamasının ardından kamu bankalarının ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdiği açıklandı.

    Son dakika| Bakan Albayrak'tan indirim müjdesi! Kamu bankaları harekete geçti

    Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"nda, faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

    Ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirten Albayrak, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi.

    Albayrak, şöyle devam etti:

    "Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."

    200 BAZ PUAN İNDİRİM

    Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

    KAMU BANKALARINDAN 4 YENİ ÜRÜN

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

    İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayisinde tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Kamu bankalarından kredi hamlesi!
    İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

    MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

    Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

    Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

    MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

    MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

    Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

    Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

    Sıradaki Haber