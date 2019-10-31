Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"nda, faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirten Albayrak, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."

200 BAZ PUAN İNDİRİM

Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

KAMU BANKALARINDAN 4 YENİ ÜRÜN

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayisinde tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira olacak. Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.