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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan duyurdu! Bugün saat 18.00'den sonra ödemeler başlıyor
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    13.12.2019 - 14:58 | | İHA

    Son dakika... Bakan duyurdu! Bugün saat 18.00'den sonra ödemeler başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek" dedi.

    Son dakika... Bakan duyurdu! Bugün saat 18.00'den sonra ödemeler başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacağını açıkladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra başlayacağını açıkladı. Pakdemirli, ”Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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