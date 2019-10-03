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    HaberlerEkonomiSon dakika! Bakan duyurdu! Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
    03.10.2019 - 16:23 | | AA

    Son dakika! Bakan duyurdu! Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

    Son dakika! Bakan duyurdu! Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

    Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

     

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