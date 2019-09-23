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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bakan Ersoy İngiliz devinin iflasına ilişkin konuştu
    23.09.2019 - 14:10 |

    Son dakika: Bakan Ersoy İngiliz devinin iflasına ilişkin konuştu

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iflas eden Thomas Cook nedeniyle etkilenen kuruluşlara kredi paketi hazırlığı içinde olunduğunu ve 50 milyon euroluk bir paketin hazırlanabileceğini söyledi.

    Son dakika: Bakan Ersoy İngiliz devinin iflasına ilişkin konuştu

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, Thomas Cook tur operatöründen dolayı misafirlerin mağdur edilmeyeceğini ve otellere de kredi paketi kullandırılacağını ifade etti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşme yaptığını belirten Bakan Ersoy, etkilenen kuruluşlara kredi paketi hazırlığı içinde olunduğunu ve 50 milyon euroluk bir paketin hazırlanabileceğini söyledi.

    Ersoy şöyle devam etti:

    "Şu anda süreci takip ediyoruz. İnşallah 1 hafta içinde her şey netleşir. Çok büyük bir rakam çıkacağını tahmin etmiyorum. 50 milyon Euro civarında bir rakam çıkacağını düşünüyorum. Hesaplayacağız tabii. Destek paketinin şartlarının ve kullanım şekillerinin nasıl olacağını sektörle de konuşacağız. Bakanlığımız ile de durumu netleştirip çözümleyeceğiz. Herkes kullanacak diye bir şey de yok. Birçok otel sadece Thomas Cook ile çalışmadığı için onlar kendi içlerinde çeviriyorlar. Belli sınırlamalar da koyacağız. Bu hafta içinde hepsi netleşir."

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