BİST100.8220,22EURO6,370,20USD5,770,29ALTIN276,70-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSon dakika| Bakan Pekcan: ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız
    10.09.2019 - 11:44

    Son dakika| Bakan Pekcan: ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız, Ross'un ziyareti de bu işbirliğine hazır olduklarının kanıtıdır" dedi.

    Son dakika| Bakan Pekcan: ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile açıklamalarda bulundu.

    Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    Görüşmeler sonucunda sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li komiteler hızlı sonuç alacak.

    Karşılıklı ticareti artırma amacındayız.

    Ross ülkemizin potansiyeline bizzat şahit oldu.

    Demir çelik sektöründeki engellere değindik.

    İlave gümrük vergilerinden muafiyet istedik.

    Türk Eximbank ile US Eximbank ortak yatırım alanlarına odaklanacak.

    ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız, Ross'un ziyareti de bu işbirliğine hazır olduklarının kanıtıdır.

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    Türkiye'de çok kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik.

    52 Türk firması ile görüşmeler yaptık.

    Bizim hedefimiz iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

      Los Angeles'ta tekstil deposunda büyük yangınABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye personelinden 3'ü yaralandı.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

      Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

      Bursa'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı

      Bursa'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı

      Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alım sonuçları açıklandı mı?

      Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alım sonuçları açıklandı mı?

      Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

      Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

      Sıradaki Haber