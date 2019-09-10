Son dakika| Bakan Pekcan: ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Görüşmeler sonucunda sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li komiteler hızlı sonuç alacak.

Karşılıklı ticareti artırma amacındayız.

Ross ülkemizin potansiyeline bizzat şahit oldu.

Demir çelik sektöründeki engellere değindik.

İlave gümrük vergilerinden muafiyet istedik.

Türk Eximbank ile US Eximbank ortak yatırım alanlarına odaklanacak.

ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız, Ross'un ziyareti de bu işbirliğine hazır olduklarının kanıtıdır.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de çok kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik.

52 Türk firması ile görüşmeler yaptık.

Bizim hedefimiz iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.