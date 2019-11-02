Son dakika| Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Pekcan, Denizli'nin ihracatın içinde bir şehir olduğunu söyledi.

Denizli'nin ihracat desteklerinden en fazla faydalanan illerin başında geldiğini belirten Pekcan, "Eximbank ihracat finansmanında Türkiye geneli ihracatın yüzde 26'sı Eximbank tarafından finanse ediliyor. Bu oran Denizli'de yüzde 50" dedi.

Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin aşağı yönlü hareket ettiğine işaret etti.

Bakan Pekcan, "Ben de burada size Eximbank ile ilgili bir müjde vermek istiyorum. Eximbank'tan KOBİ'lerimizin faydalanma oranını yüzde 72'lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73'e daha sonra 75'e çıkarmak. KOBİ'lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8,79'a düştü. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ekim ayında 16 milyar 336 milyon dolar

Dünyada 111 ülkenin Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerini kullandığı, bu rakamlarda Türkiye toprakları içinde yer alan serbest ticaret bölgelerinin dış ticaretinin de dahil edildiğini kaydeden Pekcan, Özel Ticaret Sistemi verilerine göre de rakamları açıklamaya devam ettiklerini ifade etti.

Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Ekim ayı ihracat rakamımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene ekim ayı ihracat rakamımız ise GTS'ye göre 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Bütün ihracat ailemize teşekkür ediyorum. Hatta eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 120 milyon dolarlık ihracatımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde bir rakam oldu. ÖTS'ye göre ise geçen sene de bu sene de 15,6 milyar dolar. Orada bir fark yok.

İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu rakamlar ve olumlu performans bizlere ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir."

Net ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesine ilk 6 ayda verdiği katkının 9,7 puan olduğunu dile getiren Pekcan, ekim ayı ithalat rakamlarıyla ilgi ise şu bilgileri verdi:

"Ekimde ithalatımızın yüzde 10,8 arttığını görüyoruz, 18 milyar 179 milyon dolar. Bu sene genelde ithalatımız düşme trendinde. İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen senenin ilk 10 ayında verdiğimiz dış ticaret açığı 52 milyar 347 milyon dolarken bu sene yüzde 55,6 daha azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani 10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29 milyar 119 milyon dolar azalmış durumdadır. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,6'dan yüzde 86,5 seviyesine gelmiş. Bu oranı biz yıl sonuna kadar muhafaza edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü sadece ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı."