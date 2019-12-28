28.12.2019 - 12:10 | | AA
Son dakika... Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." ifadelerini kullandı.
Detaylar birazdan...
Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de varSomali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor. 61 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. CNNTürk Dış Haberler Muhabiri ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. 90'dan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor.