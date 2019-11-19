19.11.2019 - 21:06 | | AA
Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT ile ilgili flaş açıklama
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor.
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandıAntalya'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.