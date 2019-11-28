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    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Hızlı tren müjdesi! Tarih verildi
    28.11.2019 - 10:51 | | İHA

    Son dakika... Hızlı tren müjdesi! Tarih verildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz” dedi.

    Son dakika... Hızlı tren müjdesi! Tarih verildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor” dedi. Bakan Turhan, “Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı" diye konuştu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını da bildirdi

    Saros Körfezi'ne batırılan eserler, ilk kez görüntülendi!Edirne’nin Enez ilçesinde, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapay resif oluşturulma amacıyla denize batırılan, ilçenin kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi surlarının kopyaları, su altında ilk kez görüntülendi.
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