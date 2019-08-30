BİST96.7180,84EURO6,44-0,21USD5,840,02ALTIN286-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EkonomiSon dakika! Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak
    30.08.2019 - 13:32| DHA

    Son dakika! Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak.

    Son dakika! Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

    Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.

    Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

    Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

    Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

    Anadolu Kavağı’nda korkutan orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da destek veriliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS/2 ne zaman?

    YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS/2 ne zaman?

    Parkta baygın bulundu gerçek hastaneye ortaya çıktı!

    Parkta baygın bulundu gerçek hastaneye ortaya çıktı!

    Mide bulandıran olay! Öz yeğenine yaptıklarını annesi öğrenince...

    Mide bulandıran olay! Öz yeğenine yaptıklarını annesi öğrenince...

    Sıradaki Haber