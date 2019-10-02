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    Haberler EkonomiSon dakika... 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı: O faiz düşüyor
    02.10.2019 - 11:55 | | AA

    Son dakika... 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı: O faiz düşüyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti." diye konuştu.

    Son dakika... 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı: O faiz düşüyor

    Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

    Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

    Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

    Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu.

    Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

    Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

    Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti.

    Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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