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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
    04.11.2019 - 09:32 |

    Son dakika: Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme

    "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bireysel Emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

    Son dakika: Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

    Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

    "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

    İşsizlik hedefi

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8’e gerileyecek.

    Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme

    Bireysel Emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

    Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.

    Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

    Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

     

    Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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