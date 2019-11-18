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    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Borsa 106 bini aştı!
    18.11.2019 - 10:33 |

    Son dakika: Borsa 106 bini aştı!

    Borsa İstanbul 100 endeksi 106 bini aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Son dakika: Borsa 106 bini aştı!

    Borsa yatırımcısı, hisse senedi fiyatlarında son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile sevinirken, gözler BIST 100 endeksinde 1,5 yıldır bir türlü aşılamayan 106.000 seviyesine çevrilmişti.

    BIST 100 endeksi açılışın ardından 106 bin barajını aştı.

    Analistler, 105.000-106.000 bandının, son 1,5 yılda defalarca test edilmesine karşın üzerinde kalıcılık sağlanamaması nedeniyle güçlü direnç konumuna geldiğini, bu bandın aşılması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

    Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
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