Son dakika: Borsa 106 bini aştı!

Borsa yatırımcısı, hisse senedi fiyatlarında son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile sevinirken, gözler BIST 100 endeksinde 1,5 yıldır bir türlü aşılamayan 106.000 seviyesine çevrilmişti.

BIST 100 endeksi açılışın ardından 106 bin barajını aştı.

Analistler, 105.000-106.000 bandının, son 1,5 yılda defalarca test edilmesine karşın üzerinde kalıcılık sağlanamaması nedeniyle güçlü direnç konumuna geldiğini, bu bandın aşılması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.