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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Borsa İstanbul yeni yılı rekorla tamamladı
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    31.12.2019 - 18:38 | | İHA

    Son dakika | Borsa İstanbul yeni yılı rekorla tamamladı

    Borsa, yılın son gününü yüzde 0,29’luk düşüşle tamamladı.

    Son dakika | Borsa İstanbul yeni yılı rekorla tamamladı

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 115 bin 312 ile yılın en yüksek seviyesini gördüğü yılın son iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 329 puanlık azalışla 114 bin 424 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.

    Borsa yarın resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.

    Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulunduSakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.
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