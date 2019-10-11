Son dakika: Cari denge 2.6 milyar dolar fazla verdi

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 554 milyon ABD doları artarak 2 milyar 604 milyon ABD doları oldu. Foreks'in anketinde beklenti verinin 2,75 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.097 milyon ABD dolarına yükseldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon ABD doları artarak 5.216 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon ABD doları artarak 100 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1.083 milyon ABD doları artarak 5.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon ABD doları artarak 1.619 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon ABD doları artarak 4.059 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon

ABD doları artarak 1.027 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon ABD doları azalarak 825 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.337 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon ABD doları ve 149 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda 1.047 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon ABD doları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.762 milyon ABD doları, 430 milyon ABD doları ve 175 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervler kaleminde 254 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."