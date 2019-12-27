BİST113.7970,13EURO6,650,85USD5,960,44ALTIN289,420,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
    ABONE OL
    27.12.2019 - 16:02 |

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Öyle de yaptık. Enflasyonun 2-3 puan üzerinde belirleyerek yola devam ettik." dedi.

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda konuşuyor.

    Erdoğan asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

    "Dün 2 bin 324 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz.

    Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor."

      Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oylum Talu'ya uyarı!Yerli otomobilin tanıtımı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Made in Turkey değil, Made in Türkiye" yazın diyerek fondaki yazıyı değiştirdi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimdir? Yerli otomobil ortakları kimler? İşte detaylar...

      TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimdir? Yerli otomobil ortakları kimler? İşte detaylar...

      Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

      Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

      Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

      Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

      Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

      Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

      Sıradaki Haber