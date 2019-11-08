Son dakika: Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2, yakıtlarda %15,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %3,5 azaldı.



İthalat birim değer endeksi %5,3 azaldı



İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,8, yakıtlarda %14,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %4,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi %3,8 arttı



İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,3, yakıtlarda %41,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %7,1 arttı.

İthalat miktar endeksi %6,6 arttı



İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,4, yakıtlarda %3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,6 arttı.



İthalat miktar endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %2,1 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında 164,2 olan ihracat miktar endeksi %2,1 artarak, 2019 Eylül ayında 167,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 162,7 olan ihracat miktar endeksi %3,8 artarak, 2019 Eylül ayında 169 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,3 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında 122,9 olan ithalat miktar endeksi %1,3 azalarak, 2019 Eylül ayında 121,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 117,2 olan ithalat miktar endeksi %4,1 artarak, 2019 Eylül ayında 122 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Eylül ayında 103,6 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Eylül ayında 101,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan artarak, 2019 yılı Eylül ayında 103,6 oldu.



Dış ticaret haddi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak 103,5 oldu.