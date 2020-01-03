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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Dün gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler...
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    03.01.2020 - 12:16 | | AA

    Son dakika: Dün gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler...

    Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Son dakika: Dün gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler...

    Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Özel bir hava yolu şirketinin 4 pilotu, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel bir kargo şirketinin operasyon müdürü olan şüpheliler, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

    Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

     

     

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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