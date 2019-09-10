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    HaberlerEkonomiSon dakika... Dünya devinde şok istifa!
    10.09.2019 - 12:32| milliyet.com.tr

    Son dakika... Dünya devinde şok istifa!

    E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bugün istifa etti.

    Son dakika... Dünya devinde şok istifa!

    Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, istifa etti. Jack Ma'nın görevini ise Daniel Zhang üstleneceği açıklandı. Ma, 1999'dan günümüze dek, teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.

    Çinli girişimci geçen sene yaptığı açıklamada, emekli olup öğretmenlik yapacağını açıklamıştı. Ma, 6 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçmiş ve görevi devretmişti.

    1995'te yaptığı Amerika seyahati sırasında internetle tanışan Jack Ma, 1999 yılında Çin'e dönerek Alibaba'yı kurmuştu. Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, geçen sene Şangay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayımladığı en zenginler listesinde, 270 milyar yuan kişisel servetiyle birinci sırada yer almıştı.

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