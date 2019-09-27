27.09.2019 - 11:25 |
Son dakika| Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Enerji alt yapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık.
Doğal gazda da herhangi bir sorun yaşamadık.
Doğal gaz ve elektrikte arz sıkıntısı yok, hatta bir miktar arz fazlası var.
Doğal gaz ve elektrik fiyatlarını kontrol edemediğimiz bir mekanizma var.
DOĞAL GAZ FİYATLARI
Bugünkü petrol fiyatları 6 ay sonra doğal gaza yansıyor.
Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak.
Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.