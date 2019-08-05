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    HaberlerEkonomi Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
    05.08.2019 - 10:00

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    Enflasyon temmuz ayında yüzde 16,65 oldu.

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    Enflasyonda 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

    Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu

    Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

    Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu

    Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

    Yıllık en fazla artış %26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %25,41, lokanta ve oteller %19,85, alkollü içecekler ve tütün %19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %2,04 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,07 artış gerçekleşti.

    Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

     

    Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.
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