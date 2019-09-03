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    HaberlerEkonomiSon dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
    03.09.2019 - 10:01

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

    Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

    Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %4,26, konutta %2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lokanta ve otellerde %0,75 artış gerçekleşti.

    Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu

    Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77 düşüş gerçekleşti.

    Yıllık en fazla artış %41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %20,98, ev eşyası %20,13, lokanta ve oteller %18,52 ve eğitim %17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,16 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,87 artış gerçekleşti.

    Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

     

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