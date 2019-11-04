BİST 99.2750,82EURO6,37-0,10USD5,70-0,06ALTIN277,53-0,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSon dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
    04.11.2019 - 10:02 |

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde yıllık % 9.26'dan % 8.55'e geriledi, aylık bazda ise % 2 arttı.

    Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

    TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

    Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

    Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

    Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu

    Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

    Yıllık en fazla artış %43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,58 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.

    Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

     

    Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı... Duygu kaçırıldı

    Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı... Duygu kaçırıldı

    10 Kasım şiirleri | En güzel ve anlamlı Atatürk sözleri

    10 Kasım şiirleri | En güzel ve anlamlı Atatürk sözleri

    e okul giriş | e okul vbs giriş sayfası (Veli Bilgilendirme Sistemi)

    e okul giriş | e okul vbs giriş sayfası (Veli Bilgilendirme Sistemi)

    Didim'de 46 kaçak göçmen yakalandı

    Didim'de 46 kaçak göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber