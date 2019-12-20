Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın söyleşisinden öne çıkanlar şöyle:

Faiz indiriminin 2020'de de sürdüğünü göreceğiz. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyon da gelecek. Faiz oranlarını şu anda düşürmek, gelecekte sıfıra yakın seviyeye saplanmaya karşı sigorta olur. Ekonomideki sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette.

Yerli otomobil'de tarih verildi

Yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtmayı düşünüyoruz.

Cari veriler gevşek para politikasını haklı kılıyor.

Asgari ücret

Jestimizi yaparız. Tarafları memnun edecek bir adım atarız.

Ziraat-Simit Sarayı

Bu olayda gelen tepki diye bir şey ben duymadım. Genel müdür 'böyle bir kararımız yok' dedi, iş kapandı.

19 bin 500 personelin kadroya alınması ile ilgili gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

TürkAkım'a yaptırım tehdidi haklarımıza tecavüzdür.

100 bin sosyal konut

TOKİ ile 100 bin konutun adımını attık. E-devletten 128 bin, bankadan 150 bin bin civarında müracaat oldu. Bu rakamlar bu konuda halkımızın ne kadar yüksek bir beklentisi olduğunu, TOKİ’ye ne kadar güvendiğini gösteriyor. Şimdi bunu yaptığımızda ortaya bir şey çıkacak. Konut sektörü birçok sektörü hareketlendiriyor. En az 250 kalem. Burada bir hareketlenme meydana gelecek.

Bunun yanında özel sektör noktasında inşallah müteahhit firmalarımızın da bir hareketliliği olmaya başlayacak. Yani bu bizim için önem arz ediyor ve her yıl asgari 100 bini planlıyoruz ama bu 100 binin üzerine de çıkabilir. Mesela şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız “Biz bunu 200 bine çıkaralım” dedi. "Önce 100 bini şöyle bir oturtalım, 100 bini süratle sahiplerine zamanında teslim edelim. Ondan sonraki süreci ayrıca değerlendirme durumuna geliriz” dedim.