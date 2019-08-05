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    HaberlerEkonomiSon dakika: Erdoğan'dan müjde! 9 Ağustos'ta ödenecek...
    05.08.2019 - 15:34| AA

    Son dakika: Erdoğan'dan müjde! 9 Ağustos'ta ödenecek...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

    Son dakika: Erdoğan'dan müjde! 9 Ağustos'ta ödenecek...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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