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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi: Poşet ücretiyle ilgili flaş karar!
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    02.01.2020 - 10:26 | | AYLİN RANA AYDİN

    Son dakika haberi: Poşet ücretiyle ilgili flaş karar!

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

    Son dakika haberi: Poşet ücretiyle ilgili flaş karar!

    Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

    'Poşet fiyatları 30 kuruş oldu' bilgisini değerlendiren Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.

    25 kuruşa devam

    Daha önceden devlete katkı payı olarak 15 kuruş aktarılırken, marketlere ise 10 kuruş kaldığını belirten Eroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile de görüştük. Kesinlikle poşet fiyatlarının 25 kuruş olarak tüketiciye satılmaya devam edeceğini belirtti" diye konuştu.

    Perakende satış noktalarında ise plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satılmaya devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

    Son dakika haberi: Poşet ücretiyle ilgili flaş karar

     

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