Son dakika: İçişleri, Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Nissan üst yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye,1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Adliyeye sevk edildiler

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel bir hava yolu şirketinin 4 pilotu, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel bir kargo şirketinin operasyon müdürü olan şüpheliler, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ghosn, haftaya basın toplantısı düzenleyecek

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından 8 Ocak'ta Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Carlos Ghosn, İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçmasının ardından Lübnan Devlet Başkanı Michael Aoun ile de görüştü.

Konuya yakın kaynaklara göre Ghosn, Japonya'da gözaltında tutulduğu dönemde kendisine ve eşine verdiği destek için Aoun'a teşekkür etti.

Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın yaklaşık 20 yıl boyunca üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım 2018'de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.