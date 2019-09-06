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    HaberlerEkonomiSon dakika: Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü
    06.09.2019 - 11:30| DHA

    Son dakika: Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü

    UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, "BugÃ¼n itibarÄ±yla Hasdal'dan HavalimanÄ±'na kadar 30 kilometrelik kÄ±sÄ±mda tÃ¼nellerin delme iÅŸlemi tamamlandÄ±." dedi.

    Son dakika: Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü

    UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro HattÄ±, Hasdal-Ä°stanbul HavalimanÄ± kesimi tÃ¼nel delme iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ± ve Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

    DÃœNYA REKORU

    Gayrettepe Ä°stanbul HavalimanÄ± hattÄ±nda delme iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turhan, "TÃ¼rkiye'nin ilk hÄ±zlÄ± metro sistemi olacak. YaklaÅŸÄ±k 30 km'lik kÄ±sÄ±mda tÃ¼nellerin iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸ oluyor. YaklaÅŸÄ±k 7 ay iÃ§inde D100 karayoluna kadar kÄ±sÄ±mda KaÄŸÄ±thane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Projenin en kÄ±sa zamanda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ± iÃ§in ilk defa 10 adet metro kazÄ± makinesi aynÄ± anda kullanÄ±lÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± kazÄ±lan metro hattÄ± olacak. KazÄ± hÄ±zÄ±nda dÃ¼nya rekoru da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor." dedi.

    YOLCU SAYISI HIZLA ARTMAYA DEVAM EDÄ°YOR

    Bakan Turhan, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar havalimanÄ±na ulaÅŸmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n hiÃ§ bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerken, "Ä°stanbul HavalimanÄ±mÄ±z ile ilgili gÃ¼zel bir bilgiyi de sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. BugÃ¼n itibariyle 30 milyon yolcu sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Yolcu Â sayÄ±sÄ± hÄ±zla artmaya devam ediyor. UÃ§ulan nokta sayÄ±larÄ±nÄ± da arttÄ±rÄ±yoruz. Bu yÄ±l 6 yeni noktaya da uÃ§maya baÅŸlandÄ±" dedi.Â 

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    Son dakika: Ä°stanbul Metrosunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

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    Telefon satÄ±cÄ±sÄ±na 'batarya' dayaÄŸÄ± kameradaÄ°stanbulâ€™da bir ÅŸahÄ±s, telefonunu tamir ederken bataryasÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla telefon bayisini iki arkadaÅŸÄ±yla beraber bastÄ±. SaldÄ±rgan ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandÄ±. Dükkandaki darp anlarÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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