UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro HattÄ±, Hasdal-Ä°stanbul HavalimanÄ± kesimi tÃ¼nel delme iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ± ve Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

DÃœNYA REKORU

Gayrettepe Ä°stanbul HavalimanÄ± hattÄ±nda delme iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turhan, "TÃ¼rkiye'nin ilk hÄ±zlÄ± metro sistemi olacak. YaklaÅŸÄ±k 30 km'lik kÄ±sÄ±mda tÃ¼nellerin iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸ oluyor. YaklaÅŸÄ±k 7 ay iÃ§inde D100 karayoluna kadar kÄ±sÄ±mda KaÄŸÄ±thane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Projenin en kÄ±sa zamanda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ± iÃ§in ilk defa 10 adet metro kazÄ± makinesi aynÄ± anda kullanÄ±lÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± kazÄ±lan metro hattÄ± olacak. KazÄ± hÄ±zÄ±nda dÃ¼nya rekoru da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor." dedi.

YOLCU SAYISI HIZLA ARTMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Bakan Turhan, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar havalimanÄ±na ulaÅŸmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n hiÃ§ bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerken, "Ä°stanbul HavalimanÄ±mÄ±z ile ilgili gÃ¼zel bir bilgiyi de sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. BugÃ¼n itibariyle 30 milyon yolcu sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Yolcu Â sayÄ±sÄ± hÄ±zla artmaya devam ediyor. UÃ§ulan nokta sayÄ±larÄ±nÄ± da arttÄ±rÄ±yoruz. Bu yÄ±l 6 yeni noktaya da uÃ§maya baÅŸlandÄ±" dedi.Â

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