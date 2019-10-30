30.10.2019 - 21:06 | | AA
Son dakika | İşte FED'in kritik faiz kararı! Açıklandı...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini bildirdi.
Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.
Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.