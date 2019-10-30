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    HaberlerEkonomiSon dakika | İşte FED'in kritik faiz kararı! Açıklandı...
    30.10.2019 - 21:06 | | AA

    Son dakika | İşte FED'in kritik faiz kararı! Açıklandı...

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini bildirdi.

    Son dakika | İşte FED'in kritik faiz kararı! Açıklandı...

    Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.

    Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.

    Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.

    Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne doğruMersin'de 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi.
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