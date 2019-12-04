Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

5 Aralık'tan itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan ‘‘ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI’’ mesajı olacak.

Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak. Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde %10’unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TEK TİP SİGARA PAKETİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik” dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Düz ve standart paket uygulamasına yarın itibariyle geçildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Buradaki ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk ve özellikle yüzde 65 olan caydırıcı resimleri yüzde 85’e çıkarttık. Hatta bazı sigara fabrikaları bunun için teknolojileri ve paketleme makinelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Paketlerin üzeri sağlığa zararlı uyarı ile dolu olacak. 18 yaşını doldurmayanlara sigara satışının hapis cezası olduğunu paketlerin üzerinde hatırlatıyoruz” diye konuştu.

14 YENİ MESAJ VE RESİM İLE CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR

Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 ayrı yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak. Resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."

Bakanlığımızca, tütün mamullerinde düz ve standart paket izinleri verilmeye başlanılmış, üretime 05/12/2019 tarihi itibarıyla tamamen geçilmiş olacaktır. Bu uygulama ile 05/01/2020 tarihinden sonra tütün mamulleri eski paketleri piyasada bulundurulamayacaktır.

DÜNYADA DÜZ PAKET UYGULAMASI

Dünyada Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA DÜZ ve STANDART PAKET UYGULAMASINA İLİŞKİN FARKLILIKLAR

¾ Düz ve standart paket uygulamasına Türkiye’de tüm tütün mamulleri kategorilerinde geçiliyorken, Avrupa’da sadece sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulleri kategorilerinde geçildi.

¾ Türkiye’de Birleşik Sağlık Uyarılarının kapladığı alan %85, Avrupa’da ise %65 oranında uygulanmaktadır.

¾ Türkiye’de düz paketlerde marka ve ayırt edici ibare (çeşit adı) dış ambalajın sadece bir yüzeyinde bir yerde yazılırken, Avrupa’da ise dış ambalajın üç yüzeyinde bir yerde yazılmaktadır.