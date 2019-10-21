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    HaberlerEkonomi Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek! 10 ve üzeri işçi çalıştıran sektörleri kapsayacak
    21.10.2019 - 11:41 |

    Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek! 10 ve üzeri işçi çalıştıran sektörleri kapsayacak

    Kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.

    Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek! 10 ve üzeri işçi çalıştıran sektörleri kapsayacak

    Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

    10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

    Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak.

    Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

    Damada görülmemiş eziyet!Bilecik ve ilçelerinde yaşatılan geleneklere göre düğünlerde damatları çeşme yalağına atma, çorap yıkatma, tuzlu yumurta pişirtip yedirme gibi "acımasız" şakalar yapılıyor.
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