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    HaberlerEkonomiKAP'a resmen açıklandı! Boyner'in adı değişti
    28.08.2019 - 09:24| milliyet.com.tr

    KAP'a resmen açıklandı! Boyner'in adı değişti

    Boyner Perakende'nin satışı sonrası unvan değişikliği yapıldı. KAPa yapılan açıklamada, "Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir" ifadelerine yer verildi.

    KAP'a resmen açıklandı! Boyner'in adı değişti

    Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43.91 Boyner Perakende hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1.40 dolar) bedelle satın almıştı.

    Bu gelişmenin ardından harekete geçen Mayhoola, Boyner Perakende’nin unvanında değişiklik yapıldığını açıkladı.

    Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi’nin adı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi olarak değişti.

    KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

    Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir" denildi.

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