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    HaberlerEkonomiSon dakika: Kentsel dönüşüm planı açıklanıyor
    12.09.2019 - 11:15

    Son dakika: Kentsel dönüşüm planı açıklanıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklıyor.

    Son dakika: Kentsel dönüşüm planı açıklanıyor

    Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    Kentsel dönüşüm depremle, terörle mücadele kadar önemli.

    Kentsel dönüşüme dair her konuda belediyelere kapımız sonuna kadar açıktır. Vatandaşa her zaman destek olacağız.

    2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.

    Hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız.

    Tespitlerimize göre dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6.7 milyondur. Bunu da 20 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı belediyelerimizle, özel sektörümüzle ve kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçireceğiz.

    Nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtardık.

    Herkes kendi mahallesinde komşuları ile birlikte alıştığı çevreden kopmadan dönüşüme katılmak istiyor, önceliğimiz yerinde dönüşüm.

    Vatandaşın rızası olmadan kentsel dönüşüm yapmayacağız. Vatandaşla gönüllü dönüşüm yapacağız.

    Hızlı dönüşüm yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın en az mağduriyeti yaşayacağı dönüşümü sağlayacağız.

    Ayrıntılar geliyor...

    Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.
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