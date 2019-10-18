Son dakika: Mahkemeden flaş booking.com kararı

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.