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    HaberlerEkonomiSon dakika: Mahkemeden flaş booking.com kararı
    18.10.2019 - 10:26 | | DHA

    Son dakika: Mahkemeden flaş booking.com kararı

    Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

    Son dakika: Mahkemeden flaş booking.com kararı

    İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

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