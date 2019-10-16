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    HaberlerEkonomiSon dakika: Mahkemeden flaş Uber kararı!
    16.10.2019 - 14:37 | | AA

    Son dakika: Mahkemeden flaş Uber kararı!

    İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

    Son dakika: Mahkemeden flaş Uber kararı!

    Ayrıntılar geliyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.
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